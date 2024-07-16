李家超：年轻人不应为符合申请公屋标准而白费潜能

香港特首李家超星期二（7月16日）说，年轻人不应为一个公屋单位而白费潜能，应尽力追梦。因为很可能“最终的成绩和成果，是公屋所给你的100倍”。

综合明报和星岛日报报道，李家超当天出席行会前回应有关年轻人申请公屋的情况，他建议只追求一个公屋单位，特别是单身的年轻人，应重新检视一下自身发展，“怎样去创造自己的新天地，对自己更有益处”。

李家超说，留意到有年轻人为排队上公屋而刻意令自己收入符合标准，他认为居所固然重要，但不应只为一个公屋白费发展的潜能和机遇，“因为很可能你最终的成绩和成果，是你这个公屋所给你的100倍，甚至是无限”。

李家超说，政府对年轻人置业有不同计划的协助，他劝年轻人应为自己理想去发展，很多人今时今日的成功都是靠自身的拼搏、努力创造出来，一些企业家的成就，甚至可能是他们当初奋斗之时也始料未及的。

他还说，年轻人的发展应是多元化的，香港的成就有赖于每个人去努力创造自己的天地。他以有港人跻身国家预备航天员为例，指香港的成就赖于每个人努力“创造自己的天地”，而且香港也可让人都“追到梦，成到梦”，“如果你将自己的可能性、将自己的梦想，只是因为一个公屋的供应而浪费了，我相信会后悔的”。

李家超还说，希望建立的香港“以家庭为骨干”，认为以家庭为骨干有助社会和谐稳定，家庭也可给予很多支持和帮助，以家庭为核心结构“必然是施政的目标”，也因此而鼓励家庭生育。

据介绍，目前香港公屋轮候时间平均约5.7年，私楼楼价虽然近年回落但仍然远高于一般工薪阶层的负担能力；居屋又屡屡大幅超额认购。香港网络上不时有年轻人发表“躺平”言论，扬言或鼓励“18岁开始申请排公屋”，近年公屋申请者出现高学历、年轻化迹象，更有人形容“得公屋得天下”。