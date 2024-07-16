农夫山泉向港消委会致律师函要求道歉 指其文章存在三个错误

中国饮料巨企农夫山泉向香港消费者委员会致律师函要求道歉，指其发表的文章存在三个错误。

农夫山泉星期二（7月16日）在官方微信公众号上发出上述律师函。

香港赵不渝马国强律师事务所说，该所受农夫山泉股份有限公司（以下称农夫山泉）受委托，就消委会星期一（15日）发布的《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》文章致函，指消委会所发表的文章基于错误的理解和非专业的分析，针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况做出了不客观的评价，给农夫山泉的声誉造成了巨大伤害，农夫山泉郑重要求消委会书面澄清、道歉并消除给农夫山泉带来的所有负面影响。否则农夫山泉将采取进一步行动。

此律师函指出，消委会的文章存在三个错误。

文章表明，被检测的农夫山泉产品为饮用天然水产品，测试结果表格中该产品的成分也明确标注“天然水（深层湖水）”。但在评价时，消委会却将其放在“天然矿泉水”序列与不同类产品比较，并适用了欧盟“天然矿泉水”标准。

律师函说，农夫山泉饮用天然水产品，即使采用欧盟地区标准，也应适用欧盟“饮用水”安全标准而非“天然矿泉水”标准评价。农夫山泉饮用天然水产品的溴酸盐安全含量为3微克/升，完全符合欧盟等饮用水安全标准，溴酸盐安全含量为不超过10微克/升。

律师函说，农夫山泉饮用水作为生产和销售于中国大陆与香港的产品，必然以所属区域的法规为优先适用标准，其产品也严格符合大陆与香港的生产标准要求。消委会强行将香港销售的产品套用并不应适用的第三方标准，罔顾不同法规要求下的生产、技术背景差异，且不考虑臭氧处理的效应，得出的结论极不科学也极不严谨。

律师函称，即使如消委会所述套用欧盟天然矿泉水标准进行评价，农夫山泉天然水产品的溴酸盐含量依旧符合规定。文章载明，该次农夫山泉天然水产品的溴酸盐检测值仅为3微克/升，远远低于欧盟同类产品控制标准（10微克/升）中位线以下。

律师函也指出，消委会文章在进行评价时，回避直接表述“合格与否”的重要结论，使用“达到上限”等极易导致消费者误解产品安全性的不严谨表述。消委会在文章里用语十分不专业，接着评论说，“多用”、过量食用溴酸盐会引起恶心。什么是“多”，委员会官方发布文章语言使用这样的词汇，实为非常不负责任。

另据网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港消委会星期一举行最新一期《选择》月刊记者会，当中发表市面上30款瓶装水样本测试结果，指所有样本可安心饮用。在消毒剂残余及副产品测试中，发现百岁山和农夫山泉的溴酸盐含量达欧盟上限。消委会指摄取大量溴酸盐，可引致恶心、腹痛、呕吐和腹泻，严重情况甚或影响肾脏及神经系统。