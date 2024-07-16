中国驻泰使馆提醒中国公民警惕“虚拟绑架”

中国驻泰使馆提醒在泰中国公民，针对海外留学生的“虚拟绑架”案多发，要切实提高警惕。

据中国驻泰国大使馆网站星期二（7月16日）消息，近期，针对海外留学生的“虚拟绑架”案多发，使馆接到多起澳大利亚、加拿大、日本等地中国留学生被诈骗分子“绑架”至泰国的求助。

中国驻泰使馆提醒在泰中国公民切实提高警惕，增强防范意识，避免落入不法分子圈套。

中国驻泰使馆称，中国公检法机关和各国执法部门均不会使用电话和社交软件办案，接到自称驻外使领馆、执法部门的电话、邮件时，保持警惕，收到涉及金钱交易的请求应通过多个渠道验证真实性，疑似诈骗电话建议直接挂掉。

中国驻泰使馆提醒，如来电人要求“不要向家人和朋友透漏此事”、有可能被“遣返、逮捕、引渡”、本人和家人会遭遇“生命危险”等，即判定此为诈骗电话，请务必冷静，切记不要按来电人要求转账、汇款或进行其他操作。

中国驻泰使馆还提醒，谨慎在社交媒体和公共网络平台分享个人详情，不在未经核实的网站录入个人重要信息。在电商购物、购买机票、换汇等日常生活中，妥善提交、保管好护照、身份证、电话号码、银行账号和密码等重要资料与信息。如发现个人信息外泄，请及时更改密码、调整账户，并提醒亲友谨防被人冒名欺骗。