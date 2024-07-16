中国10省区75条河流发生超警以上洪水

中国水利部星期二（7月16日）消息，受降雨及上游来水影响，安徽、湖北、河南、江苏、黑龙江等10省区的75条河流发生超警以上洪水。此次洪水过程大通站自6月29日22时20分开始超警，超警历时17天。

根据中国央视新闻客户端消息，截至星期二上午8时，长江中下游干流莲花塘至汉口江段及洞庭湖水位维持上涨，九江江段及鄱阳湖水位维持缓退，大通江段水位退至警戒以下。

淮河第1号洪水洪峰继续向润河集河段演进，淮河中游干流王家坝水文站(安徽阜阳)水位波动至27.88米，超过警戒水位(27.50米)0.38米。太湖水位3.93米，超警0.13米，周边河网区11站水位超警0.06至0.19米。

受降雨及上游来水影响，安徽、湖北、河南、江苏、浙江、江西、云南、新疆、吉林、黑龙江等10省区的75条河流发生超警以上洪水。其中新疆阿克苏河、安徽巢湖支流西河及其支流永安河、河南唐河等4条河流维持超保。

预计星期二（16日）8时至星期三（17日）8时，受暴雨影响，长江中游干流莲花塘江段及支流汉江下游汉川段将超过警戒水位，淮河干流王家坝至鲁台子河段、太湖、长江上游干流金沙江石鼓江段及中游干流九江江段、江西鄱阳湖及修水维持超警。

预计未来24至48小时(7月17日8时至18日8时)，长江中游干流监利、汉口江段将超过警戒水位，淮河王家坝河段将退至警戒以下，长江上游干流金沙江石鼓江段、中游干流莲花塘及九江江段、支流汉江汉川江段、江西鄱阳湖及修水、淮河干流南照集至鲁台子河段、太湖维持超警。

中国水利部星期一（15日）下午14时将针对江西省的洪水防御三级应急响应调整至四级；针对山东、河南2省启动洪水防御四级应急响应。目前，水利部维持针对安徽、湖南2省洪水防御三级应急响应和针对江苏、湖北、四川、江西、山东、河南6省洪水防御四级应急响应。