中国国有金融公司据报要求香港员工退薪

中国大陆一些大型国有金融公司据报要求香港员工退还部分薪酬。此前，这项要求针对的对象仅限于大陆员工。

彭博社星期二（7月16日）引述知情人士说，近几个月来，光大集团和华融国际的一些香港高管甚至前员工，都被要求退还部分过去的奖金。

一名知情人士称，在中央政府对光大集团在香港上市的主要子公司、光大控股的本地业务进行视察后，要求驻香港员工退还奖金的比例，不到总额的10%。目前尚不清楚有多少员工将受到影响，以及是否会波及高管以下级别的员工。

彭博社报道称，这一变化凸显中国国有金融机构对薪酬问题的管理更为严格，此前这些机构主要限制大陆员工的薪资。近年来，随着北京加强对金融领域的监管，中国银行家面临越来越大的压力。在中国经济放缓期间，银行家的高薪酬曾引起公众批评。

目前尚不清楚有多少金融实体将受到上述要求的影响，但该举措可能会加剧外界对香港金融中心地位还能维持多久的疑问。由于冠病疫情期间的旅行限制和前些年发生的政治动荡，香港作为国际金融中心的地位受到冲击。

据报道，要求员工退薪的举措，还可能导致香港低迷的零售业和房地产市场的复苏被推迟。

自今年4月开始，中国公募基金公司要求员工退薪的传闻四起。此前，市场流传某央企要求旗下公募基金公司在6月底至8月中，退回2023年发放超过290万元（人民币，下同，54万新元）部份的薪酬，不论奖金的归属期，或是否属于往年递延发放。还有传闻指公募基金公司2019年以后年薪300万元以上的员工，被要求退薪。

据澎湃新闻6月27日报道，上述传闻经核实内容属实，不过目前仅发生在个别公募基金公司中。

在被求证的20多家公募之中，半数公募市场部人士均表示不知情，暂未收到监管层出台此类规定的通知。一名公募内部人士称，业内确实有部分央企系公募表示有关于“退薪”的指导性意见，但并没有看到官方确认这类信息。