国台办副主任：反台独22条不针对广大台湾民众

中国大陆国台办副主任潘贤掌在云南一场研讨会上致辞时重申，大陆此前颁布的反台独22条意见只惩治极少数“台独”顽固分子，不针对广大台湾民众。

据中国大陆国台办官网消息，潘贤掌星期二（7月16日）在云南省昆明市出席第12届滇台经贸文化交流合作研讨会开幕式并致辞。

他说，大陆经济上半年延续恢复向好态势，彰显了超大规模经济体抵御短期波动、赢得长远发展的强大韧性。随着中国式现代化全面推进、新发展格局加快构建、新质生产力不断培育、现代化产业体系持续完善，大陆作为台商台企投资兴业、做大做强的最佳选择将更加突出。

潘贤掌强调，“台独”同台海和平水火不容。大陆依法精准惩治极少数“台独”顽固分子，本质上是对那些爱好和平、认同自己是中华民族儿女的广大台湾民众的真诚关爱和最好保护。

他希望广大台民众台商坚定信心，抢抓商机，勇担责任，通过各种形式参与两岸交流合作、融合发展，影响带动更多有志之士携手共创两岸关系和平发展。

中国大陆司法和国安机关6月21日联合发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，规定对情节恶劣的顽固“台独”份子可判处死刑等。该意见发布后，台湾总统赖清德称台湾九成以上民众都有可能受到波及，台湾陆委会也调升赴陆旅游警示至“橙色”。大陆国台办近期已多次强调，惩治措施只针对极少数“台独”顽固分子。

大陆国台办发言人陈斌华7月12日以答记者问的形式回应时指出，上述意见清晰指明，刑事惩治措施只针对极少数“台独”顽固分子，不针对、不涉及广大台湾民众。