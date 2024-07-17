台立院通过解除赴陆禁团令 陆委会：尊重决议吁大陆相向而行

台湾立法院在蓝白阵营人数优势下，通过解除赴中国大陆旅游的禁团令公决案。民进党称遗憾国民党未正视台湾人赴陆旅游的安全问题和风险，陆委会则表示尊重决议，并呼吁大陆相向而行。

综合台湾《联合报》和中央广播电台报道，台湾赴陆禁团令6月起生效，国民党及民众党立法院党团在星期二（7月16日）共提修正动议，要求解除人民组团赴大陆观光的限制，并优先开放陆客循小三通赴金门、马祖、澎湖三离岛县旅游观光。民进党立法院党团表示反对，但不敌蓝白人数优势，此案顺利通过。

民进党团副干事长洪申翰说，对于观光旅游带动经济发展，相信朝野都大力支持，但两岸旅游要在对等、尊严下，因此问题并不是台湾政府，而是中国大陆，遗憾国民党没有看到台湾人赴陆会碰到的安全问题及风险。

陆委会则回应，政府尊重立法院决议，呼吁陆方相向而行，推动两岸双向对等健康有序的观光交流，并称重启两岸双向对等的观光旅游，是政府的既定政策。

陆委会还说，从政策或实际执行面来看，恢复两岸观光交流的障碍在陆方。台湾从未限制民众赴陆自由行，而陆方自2019年8月1日起停止陆客来台个人旅游。在团体旅游部分，大陆文旅部自去年1月迄今，已开放组团前往138个国家及港澳出境旅游，但台湾未列入开放名单。今年4月28日文旅部以附条件的方式，恢复福建居民赴台团队旅游，但陆方迄今无一人一团来台旅游。

台湾交通部观光署今年2月依发展观光条例要求禁止组团赴陆旅游，原定今年6月起暂停出团，后续放宽6月后已成团旅客仍可出团，但旅游业者不得招揽新旅客。