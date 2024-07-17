上海国资委：充分认识加强国有控股上市公司市值管理工作特殊重要性

上海市国资委党委书记、主任贺青星期二（7月16日）说，要充分认识加强上海国有控股上市公司市值管理工作的特殊重要性，多措并举提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。

根据上海国资微信公号发布的新闻稿，上海市国资委星期二下午召开市值管理工作座谈会。贺青在会上说，加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。

他说，要充分认识加强上海国有控股上市公司市值管理工作的特殊重要性，把思想和行动统一到中央金融工作会议和新“国九条”精神上来，为资本市场高质量发展贡献国资担当、国企力量。

贺青指出，要坚持多措并举，提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。要把持续的价值创造作为市值管理的基础，集中资源发展核心主业，推动科技创新、产业升级，提升全要素生产率和盈利水平。要把有效的价值传导作为市值管理的保障，加强投资者关系管理，完善信息披露机制，增强透明度和诚信度，打造负责任的上市公司形象。要加强协同联动，打造具有上海特点的上海国有控股上市公司市值管理体系。

此外，上海市人民政府官网星期二公布，上海政府今年7月2日批复，同意组建上海国经投资发展有限公司。批复并请市财政局会同有关部门、单位按照规定程序，依法办理公司组建等手续。