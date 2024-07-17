中国代表批北约：热衷制造虚假叙事拱火浇油

中国常驻联合国代表傅聪星期二（7月16日）批评北约是冷战遗留的区域军事集团，谋求扩大势力范围，热衷于制造虚假叙事，到处拱火浇油，挑动阵营对抗，在乌克兰问题上向域外国家甩锅推责、嫁祸于人。

根据中国常驻联合国代表团官网发布的新闻稿，联合国安理会当天举行关于国际秩序和多边合作公开辩论会。傅聪在会上发言时说，一些国家所谓“基于规则的国际秩序”，真实意图是在现有国际法体系之外另搞一套，为双重标准、例外主义寻求合法性。世界上只有一种秩序，那就是以国际法为基础的国际秩序，只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。原则性问题容不得含糊，必须旗帜鲜明，混淆视听的各种模糊概念可以休矣。

傅聪指出，在乌克兰危机和巴以冲突延宕背景下，各方高度关注国际共同安全，很多爱好和平的国家和人民为了促成和平奔走呼吁。北约作为冷战遗留的区域军事集团，却谋求扩大势力范围，热衷于制造虚假叙事，到处拱火浇油，挑动阵营对抗，甚至在乌克兰问题上向域外国家甩锅推责、嫁祸于人，这同国际社会劝和促谈的努力背道而驰。历史充分证明，北约的黑手伸向哪里，动荡和混乱就出现在哪里。中方奉劝北约和某些国家反躬自省，不要再做损人利己、破坏共同安全的麻烦制造者。

傅聪表示，共同发展与共同安全相辅相成，是良好国际秩序的根基。一个公正合理的国际秩序，不可能建立在发达国家越来越富、发展中国家长期贫穷落后的基础之上。要顺应全球南方集体崛起的大趋势，在国际金融架构改革、人工智能治理等领域迈出实质性步伐，为发展中国家实现赶超助力和赋能。个别国家泛化国家安全概念，建起“小院高墙”，滥施单边制裁，扰乱全球产供链，最终将导致双输、多输的局面，对这种错误做法，必须予以坚决抵制。

北约领导人上星期三（10日）在华盛顿召开的峰会上发布联合宣言表明，深切关注中国与俄罗斯日益加深的双边关系，并指中国通过所谓的“无上限”中俄伙伴关系，以及对俄罗斯国防工业基础的大规模支持，成为俄罗斯对乌克兰发动战争的关键推手。

中国驻欧盟使团发言人隔天（11日）回应指，北约峰会宣言充满好战言论，涉华内容存在挑衅、谎言、煽动和抹黑，并再次声明中国不是乌克兰危机的制造者。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇也发布电邮声明强调，中国严格管控军民两用物项出口，从未向冲突中的任何一方提供武器。