王毅：匈牙利为和平奔走斡旋 发挥建设性作用

中国外交部长王毅在和匈牙利外长通话时说，匈牙利为寻求和平奔走斡旋，发挥了建设性作用。他也强调，推动乌克兰局势尽快降温，是当前最紧迫事项。

据中国外交部官网，王毅星期二（7月16日）应约同匈牙利外长西雅尔多通电话。

王毅在通话中提到，匈牙利总理欧尔班日前专程访华，中国国家主席习近平同他就事关和平的重要议题进行战略沟通，彰显了两国领导人的互信和友谊，也体现了中匈新时代全天候全面战略伙伴关系的高水平。

王毅表示，匈牙利为寻求和平奔走斡旋，发挥了建设性作用。中方认为，当前最紧迫的事项、也是最现实的目标，就是推动乌克兰局势尽快降温，各方尽快就“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”达成共识，进而为实现停火、恢复和谈创造条件。

他强调，中方愿同匈方一道，汇聚更多支持和平的力量，发出更多理性的声音，推动局势朝着政治解决的方向发展。

根据中方新闻稿，西雅尔多介绍了对当前局势特别是乌克兰危机的看法，以及匈方近期所作努力，称中国是支持促进和平的重要力量，匈方愿同中方携手，防止冲突扩大升级，积累政治解决的条件。

欧尔班早前闪电般访问基辅与莫斯科后，突然造访北京，与习近平重点就俄乌战争深入沟通。这是自匈牙利本月接任为期六个月的欧盟轮值主席国后，欧尔班第三次进行“和平使命”的外交出访。