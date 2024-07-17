万斯称中国是最大威胁 胡锡进：学了一嘴反华腔调

美国共和党总统候选人特朗普的副手万斯称中国是美国最大威胁，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进对此发文讽刺，称万斯学了一嘴反华腔调，“嘴上没毛，办事不牢”。

彭博社星期二（7月16日）报道，万斯在获得提名后的首次媒体采访中称，特朗普将与莫斯科和基辅谈判，迅速将乌克兰战争做个了断，“这样美国可以把精力放在真正的问题上，也就是中国”。他认为中国才是美国的最大威胁，美国完全分心了。

胡锡进星期二在个人微信公号发文，指特朗普提名的这位80后副手，学了一嘴反华腔调。“这种总统或副总统候选人恶毒攻击中国的例子，我们见多了，万斯虽然一脸络腮胡子，但是80后的他仍属于中国人眼里嘴上没毛，办事不牢的主。”

胡锡进认为，美国早就将中国视为“头号威胁”。万斯重申这一对中国的定位显得迫不及待，反映了中国话题在美国政坛和舆论中遭到毒化的程度，并称万斯“一看就是在鹦鹉学舌，模仿反华的老前辈们，以彰显他对中国的强硬，这一强硬已经是美国总统选举必有的道义制高点之一。”

胡锡进还说，中国有过对付特朗普政府的完整经验，即使特朗普和万斯赢得大选，中国对付他们也是驾轻就熟。美国两党的对华态度基本差别很小，中国仰赖的是自己的实力。“管你谁当政，惹上中国，我们一定以牙还牙。中国可不是吓大的。”

中国外交部发言人林剑星期二也在例行记者会上回应万斯相关言论，表示中方一向反对美国大选拿中国说事。

万斯并非首次批评中国。这位风险投资家出身的参议员曾呼吁对中国商品普遍加征关税，把美国制造业带回本土，减少对中国的依赖等。