原材料短缺 中国羽毛球价格上涨

受原材料成本上涨及短缺影响，中国的羽毛球市场迎来涨价潮。

据《21世纪经济报道》上星期六（7月13日）报道，今年6月底至7月初，尤尼克斯、李宁、红双喜等中国市场上主要的羽毛球厂商，纷纷发布调价通知，羽毛球价格普遍上调40%左右，部分型号价格涨幅达50%。

广州市速波体育用品有限公司在调价公告函中表示：“由于今年羽毛球各类原材料成本大幅度上涨及毛片严重稀缺，羽毛价格变化导致我司商品采购价格不断提升。”

尤尼克斯也指出，由于“生产材料的价格飞涨”，决定调整部分羽毛球价格。其主流款AS-05羽毛球，售价在今年4月前是210元/打（人民币，下同，38.81新元），7月后已经上调至275元/打。

羽毛球价格上涨的同时，也出现了缺货现象。在尤尼克斯京东自营店，6款天然羽毛球均显示无货，客服解释称，“球缺货比较严重，目前没有明确的到货时间”。

报道指出，羽毛球使用的毛片来自真羽毛，主要是鸭、鹅翅膀上的大翅羽。近几年中国鸭鹅产量下跌，毛片供应量也相应减少。

根据中国畜牧业协会的监测统计，2019年中国肉鸭的出栏量达到48.78亿只，肉鹅的出栏量达到6.34亿只，均达到相对巅峰。不过此后受市场行情影响，肉鸭、肉鹅出栏量增速放缓。以肉鸭为例，2023年肉鸭出栏量42.18亿只，低于2019年的巅峰时期。

中国国家体育总局此前的一份《全民体育现状调查报告》称，羽毛球在中国是参与人数最多的体育运动，整个羽毛球人口达2.5亿。