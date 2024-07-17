欧盟或降低大众宝马在中国制造的电动车关税

知情人士说，欧盟已向汽车制造商大众(Volkswagen)和宝马(BMW)发出信号，可能会考虑降低这两家德国公司在中国制造的电动车的进口关税。

根据路透社星期二（7月16日）引述知情人士说，欧盟委员会愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”，以使它们有资格对其在中国制造的车型征收20.8%的关税。欧盟本月5日开始对从中国进口的电动车征收最高达37.6%的额外临时关税。

在欧盟宣布上述临时关税前，宝马在中国生产的电动车Mini和大众的西雅特(SEAT)品牌车Cupra Tavascan不在欧盟的样本分析范围内，这意味着它们将自动接受最高关税水平。

报道指出，如果达成协议，这将是欧盟在针对中国电动车的关税问题上，首次作出的初步妥协，但这将损害欧洲其他一些顶级汽车制造商，因为它们在中国生产汽车，并将其进口到欧洲。

两名消息人士称，这一决定尚未最终确定，大众和宝马方面目前也未予置评。

德国汽车行业反对欧盟征收关税，因为担心来自中国的报复。德国汽车制造商去年三分之一的收入来自中国。

此前有报道引述知情人士称，德国在关税案第一阶段投票中选择弃权，从而试图推动欧盟与中国继续就此磋商。

欧盟委员会一名发言人说，调查期间，委员会正在分析尚未在中国生产电动车的公司提出的一些要求，并将稍后做出最终评估。