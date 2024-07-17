中国一大学教授因传播负能量和错误观点被处理

中共中央纪委国家监委主办的中国方正出版社发文透露，有身为中共党员的大学教授因传播躺平、摆烂等负能量和错误观点被处理。

方正出版社星期一（7月15日）在官方微信公众号发布了《传播负能量和错误观点行为认定与处理》一文。上海、安徽、西藏等地的纪检监察机关在次日相继转载该文。

文章称，一名身为中共党员的大学法学院教授苏某，虽然在重大原则问题上与中共中央保持一致，但在课堂上多次鼓吹躺平、摆烂、投机、及时行乐或宣传历史虚无主义等“野史”，曾被学生投诉，也多次被教务处约谈，后被巡视指出。

文章表示，苏某向学生鼓吹躺平等错误思想，是不正确履行教学职责行为，可依据《纪律处分条例》处理。对苏某宣扬历史虚无主义的行为，如果涉及否定四项基本原则等政治问题的言论，可认定为违反政治纪律。

文章提到，对违纪行为的取证，需针对不同违规行为的具体表现固定相关证据。例如苏某主张“躺平”，需核实苏某发表观点的具体动机、发表观点的范围和场合、次数、后果影响等方面的证据。尤其要把握情节和后果，对产生不良政治影响或严重后果的事实，要注意调取舆情反映、听众评价等。

文章还列举了高校党员干部传播负能量和错误观点行为的表现形式，包括违反国家层面的“富强、民主、文明、和谐”价值目标，违反社会层面的“自由、平等、公正、法治”价值取向，以及违反公民个人层面的“爱国、敬业、诚信、友善”价值准则等。

其中具体提到一些行为，包括：对于民主，有的片面理解人民代表大会间接选举，要求扩大直接选举范围，或者推崇西方民主理念。对于自由，有的认为自由是绝对自由，宣扬“不自由毋宁死”等偏激观点，推崇定居自由、户籍流动自由、西方式所谓言论自由等。

这篇文章出自《高校系统违纪违法行为认定与处理》一书，由方正出版社在今年3月出版。官方称，这本书梳理了近年来高校系统典型违纪违法案件，既可作为纪检监察干部执纪执法的参考，又可作为高校教职工警示教育和普及纪法的学习材料。

官网信息显示，中国方正出版社是由中共中央纪委、国家监委主管主办的中国纪检监察系统唯一专业出版机构。