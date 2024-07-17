特朗普要求付防卫费 台行政院长：台海和平稳定是共同责任目标

美国前总统特朗普点名台湾“应该支付美国防卫费用”，台湾行政院长卓荣泰星期三（7月17日）回应说，台海跟印太地区的和平稳定，是台美共同的责任和目标，“我们愿意付出更多的责任，这是在防卫我们自己、保障安全”。

综合联合报和自由时报报道，卓荣泰当天与媒体茶叙时说，有注意到特朗普的谈话，但是大家应该也清楚，台美关系近几年来状况非常坚定，台海跟印太地区的和平稳定，是双方共同的责任跟目标，也感谢美国经常多次对台湾的各种安全以及国际发声，给予很多支持。

卓荣泰强调，台湾身为国际村一员，对区域和平稳定有共同责任，台湾稳定加强国防预算和恢复义务役役期，以及强化社会韧性，都是展现身为国际一份子的责任，只要持续展现相关能力，就能得到更多国家的资助。

卓荣泰指出，台美过去有好的关系，会努力不仅维持、且更能往好的方向走，双方对于台海印太地区共同的责任，他强调，“我们愿意付出更多责任，这是在防卫我们自己、保障安全”。

对于特朗普称台湾拿走美国芯片事业，未来若当选，是否会要求台湾将尖端芯片量能移转到美国的问题，卓荣泰表示，“美国是民主成熟国家，人民会在大选做出明确选择，当前台美实质关系远远超过其他具有外交的国家，台湾尊重美国人民的选择，也祝福大选顺利进行，未来双方会在过去基础上，往好的发展，我们只能做这样的努力和祝福”。

卓荣泰还强调，台湾在高科技产业供应链位居关键地位，市场制造虽然分散，但厂商会把研发留在台湾，当前台湾具有垂直产业链、科技人才，他有信心高端技术会留在台湾，“这是对台湾最好的选择。”

另据路透社报道，对于特朗普有关台湾的言论，台湾外交部通过一份简短声明说，在美国总统大选期间，外交部对候选人的言论不予置评。

特朗普此前接受美国媒体采访时，点名台湾“应该支付美国防卫费用”，并称台湾拿走了美国100%的芯片生意。总部位于台湾的全球最大晶片制造商台积电星期三股票应声下跌，跌幅超过2%。