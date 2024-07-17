中国四大航司上半年亏损 分析预计全年扭亏难以实现

中国四大航空公司今年上半年持续亏损，随着国际航线恢复缓慢，分析预计中国民航要完成全年整体扭亏的目标有点难度。

综合第一财经和经济观察网报道，随着半年报预告披露结束，多数中国航空机场股已披露上半年度业绩情况。

财报显示，五家机场上市公司上半年全部实现盈利，但多数航空公司第二季的业绩不如第一季，中国国际航空、东方航空、南方航空和海南航空等四大航空公司预计仍将亏损。

据统计，四家航空公司今年上半年的亏损幅度约6亿元（人民币，下同，1.11亿新元）至30亿元。但有三家民营上市航司预告上半年业绩盈利，分别是春秋航空、吉祥航空及华夏航空。

报道分析，中国大多航司二季度业绩不如一季度，这与二季度是民航传统淡季有关。

报道引述分析人士称，高铁的竞争是一个重要的因素，但背后最关键的是飞机运力与民航出行需求的不匹配。

分析人士说，去年中国出现报复性出游后，今年旅游市场回归理性，“以往是不管机票多贵都要出门，现在是只有机票便宜才出发，这是今年市场一个巨大的转变”。

中国民航局数据显示，2023年全行业完成旅客运输量6.2亿人次，比上年增长146.1%。与冠病疫情2019年的6.6亿人次相比，2023年的旅客量仍未恢复到疫情前。

然而，去年民航客机数量仍在增加，截至去年底达到4013架，比上年增加71架，比2019年底增加368架，增幅超过10%。