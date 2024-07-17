香港医疗事故频发 医卫局长要求检讨公院管理系统

香港医院发生医疗失误事故，一名女童在仁济医院缝合头部伤口时突然发生缺血性脑病变事件。香港医务卫生局长卢宠茂已指示医管局在9月底前全面检讨公立医院管理系统。

综合香港橙新闻、东网和香港01等报道，今年5月，一名四岁女童家中跌倒受伤后到仁济医院缝合头部伤口。女孩在进行伤口缝合处理时，由非医护人员协助固定头部，女童随后心脏骤停、失去意识和脉搏，直到18分钟后才进行抢救。

香港医院管理局行政总裁高拔陞事后就此致歉。他星期一（7月15日）向媒体说明，目前当局已完成女童的基因检查，结果呈阴性，意味着没有发现女童本身有任何病情导致此事发生。

被问到事件是否涉及人为因素，高拔陞说，警方仍在调查事件中，医管局将全力配合，目前不排除任何可能性，涉事的两名员工已被调离临床工作。

针对近期接连发生医疗失误事故，卢宠茂星期三（7月17日）在立法会会议上说，已指示医管局积极跟进近期个别事故、审查原因并采取改进措施，全面独立检讨当中涉及的公立医院管理系统性和结构性问题。

他要求医管局的检讨工作必须在9月底前完成，并向医管局大会提出建议。医管局大会将考虑委员会的建议，再向医卫局提交报告。

根据医院管理局上星期五（7月12日）向立法会提交的文件，从2023年第四季至2024年第一季，香港医院共发生17起医疗风险警示事件，以及42起重要风险事件，合计有59起医疗事故。