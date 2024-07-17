普华永道据报考虑裁减多达半数中国金融服务审计员工

国际会计师事务所普华永道（PwC）据报考虑削减在中国的金融服务审计员工数量，最多可能达到一半。

路透社星期二（7月16日）引述两位知情人士称，裁员行动上周已经开始。

知情人士称，普华永道的金融服务审计业务在中国大陆约有2000名员工，主要集中在北京和上海，服务对象为银行、保险公司、资产和财富管理公司等金融业客户。

知情人士透露，公司还考虑裁减其他审计团队和非审计业务部门约20%的员工。

由于未授权向媒体发言，上述知情人士不愿具名。

据普华永道网站，截至去年9月，普华永道在中国大陆共有781名合伙人和近1万9000名员工，业务范围包括咨询、税务服务以及审计。

由于陷入恒大财务造假风波，普华永道被中国监管机构调查，该事务所已经流失了一些重要客户。

今年3月，中国证监会对恒大地产涉嫌债券信息披露违法违规案调查完毕。结果显示，恒大地产披露的2019年、2020年年报共虚增收入5641亿元（人民币，下同，约1084亿新元）。而恒大地产在相关债券发行文件中，分别引用了上述存在虚假记载的年报相关数据，涉嫌欺诈发行。

恒大地产2009年上市以来，普华永道连续14年担任其审计机构，并对恒大地产上述两项虚假记载的年报出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道信誉危机发生后，今年以来已经有超过30家上市公司与其解约，包括去年十大客户中的八家，其中有中国银行、中国人寿、中国电信、上海电气。

彭博社7月10日报道，由于企业客户的大量流失削弱了收入前景，普华永道的中国业务部门正在裁员。普华永道发言人对此回应说：“针对外部环境的变化，正在做出一些调整，以更好地优化组织架构，适应市场需求。”但没有提供裁员人数的详细信息。