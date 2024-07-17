吉林规范导游讲解词 解决歪曲历史诋毁国家形象等问题

中国吉林省文旅厅要求加强导游人员管理，规范讲解词使用，涉及神话应严谨考证，解决讲解词歪曲、戏说、篡改历史、诋毁国家形象的现象。

据吉林省政府官网，吉林省文化和旅游厅7月5日印发了《关于进一步加强导游人员管理及规范导游讲解词使用工作的实施方案 》的通知。

方案要求严格导游讲解词审核。加强对全省各地A级以上旅游景区、红色旅游景区、革命类纪念馆（博物馆）导游讲解词的审核与规范管理，解决A级旅游景区导游词内容缺失、结构不合理、与属地历史文化特色结合不紧等问题；红色旅游景区、革命类纪念馆（博物馆）讲解词不尊重史实，歪曲、拔高、曲解、戏说、“野史”等恶意捏造、篡改历史，诋毁国家形象的现象。

方案还提出，每三至五年开展一次讲解词审核。组织文旅行业管理人员、文旅业内专家学者和资深导游对全省A级以上旅游景区、红色旅游景区、革命类纪念馆（博物馆）讲解词进行全覆盖逐一审核。

方案称，将重点审核导游讲解词以下基本条件：能够体现社会主义核心价值观；涉及史实、神话传说、人物故事等，应经过严谨考证；不确定或有争议的内容，应引用出处，不得主观臆造等。

中国国家文物局去年8月曾就提升博物馆讲解服务工作水平发布指导意见。其中提到，应重点加强社会讲解内容审核把关，通过提前报备、检查巡查、社会监督、网络监测等方式，及时发现并纠正歪曲史实、戏说历史、扰乱秩序等行为，纳入“黑名单”重点监测和管理。