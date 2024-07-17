中国多地放宽汽车购买限制以刺激消费

中国官方鼓励限购城市放宽车辆购买限制后，杭州、天津等地放宽购车限制，表态积极释放汽车消费潜力。

据中国《证券时报》星期二（7月16日）报道，为进一步贯彻国家和地方关于恢复和扩大消费的决策部署，天津市进一步优化小客车调控政策，面向无车家庭定向配置三万个普通车指标。

针对“久摇不中”的申请人，天津市将以“阶梯摇号”方式投放一万个普通车指标，调整增量指标配置比例以释放汽车消费潜力。

天津市下一步将根据政策、小客车需求等情况适时优化调整小客车调控政策，更好适应经济社会发展需要。

在此之前，杭州市已宣布从3月20日起，允许符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业可直接申领小客车指标。

此外，广州市也表态，将继续在促进消费的大背景下，对新能源车指标给予政策倾斜。

中国国家发展和改革委员会6月24日发布名为《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的文件，提出拓展汽车消费新场景，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。

中国各个地方目前主要通过摇号、竞拍两种方式对汽车购买实施限制，旨在减少交通堵塞与空气污染。目前北京、上海、广州、天津、杭州、深圳市等地尚未完全取消购车限制。

据《南方都市报》报道，广州、深圳、海南等多个限购城市今年也已陆续放宽限制，主要针对新能源汽车。