中国将对在人权问题上推动出台对华制裁的美官员采取签证限制

美国将持续对涉藏涉疆人权问题的中国官员实施签证限制，中国外交部宣布，作为反制，针对在人权问题上推动出台对华制裁的美国官员，中方将对等采取签证限制。

中国外交部发言人林剑星期三（7月17日）在例行记者会上说，美方蓄意散布虚假信息，抹黑中国人权状况，对中方官员滥施签证限制，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

林剑说，作为反制，中方将依法对在涉华人权问题上炮制谎言、推动出台对华制裁、损害中方利益的美方官员对等采取签证限制。

林剑强调，美国没有任何权利和资格对他国人权状况评头论足，说三道四。他说：“国际社会早已对美国肆意操弄人权问题看得清清楚楚，感到深恶痛绝。美方如果真的关心人权，就应该摒弃双标，照照镜子，先看看本国的人权劣迹，切实解决国内堆积如山的人权问题，而不是动辄以人权为借口干涉他国内政，挥舞制裁大棒。”

美国国务院发言人米勒上星期五（7月12日）在官网发布的声明中说，美国将持续促进捍卫中国人权的问责制。“国务院将对参与镇压处于社会边缘的宗教和种族社群的中华人民共和国官员采取签证限制措施”。

据法新社报道，美国国务院未在声明中列出被制裁的中国官员名单和人数，也未说明是否有更多人被制裁。

在前总统特朗普执政时期，美国公开点名对数位中国官员拒发签证，当中包括时任中共政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国。