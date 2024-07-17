中俄在南中国海举行实弹海上演习

中国和俄罗斯海军从星期一（7月15日）起在东临南中国海的广东湛江港展开为期三天的海上军事演习。两军在联合演习中进行了火炮射击。

根据路透社引述俄罗斯国防部Telegram账号说，俄中海军演习“海上联合-2024”开幕式在湛江举行。俄罗斯国防部说，在海上演习期间，俄罗斯太平洋舰队和中国人民解放军海军船员将在中国海军反潜航空兵的参与下进行联合防空演习和反潜演习。

俄罗斯国家通讯社俄罗斯新闻社（RIA）星期二（16日）引述俄罗斯太平洋舰队的消息称，俄罗斯海军和中国海军在联合演习中进行了火炮射击。

中国官媒新华社星期一报道，中俄“海上联合-2024”联合演习当天进入海上演练阶段。中俄海上舰艇编队从广东湛江某军港解缆起锚，驶往预定海域开展联合搜救、联合防空反导等多课目演练。

报道称，中方海上舰艇编队指挥舰、导弹驱逐舰南宁舰当天上午9时30分率先离港，俄“响亮”号、“凛冽”号护卫舰及“伊尔库特”号油船在中方拖船和军港保障人员的配合下，依次驶离码头，中方导弹护卫舰咸宁舰、大理舰也接续离开。随后中俄舰艇组成单纵队驶向任务海域。航渡期间，联合导演部按照实战化要求，通过临机导调强化中俄双方指挥融合度、行动联合度。

抵达目标海域后，中俄海上舰艇编队将转入锚地防御演练。按照演习方案，中俄海上舰艇编队将举行为期三天的海上演练，演练课目包括锚地防御、联合侦察预警、联合搜救、联合防空反导等，并组织实际使用武器，检验前期港岸筹划期间方案计划研讨交流成果。

上述报道没有具体说明，演习将在南中国海的哪个水域举行。