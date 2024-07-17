西藏自治区政协原副主席姜杰一审被控受贿逾2亿人民币

西藏自治区政协原党组成员、副主席姜杰受贿案一审星期三（7月17日）开庭，姜杰被控受贿2.25亿余元（人民币，下同，约4200万新元）。

根据中国央视新闻报道，天津市第一中级人民法院一审公开开庭审理了此案。

天津市人民检察院第一分院起诉指控：2000年至2023年，被告人姜杰利用担任山东省青岛市黄岛区委副书记、区长，黄岛区委书记兼任青岛经济技术开发区党工委书记、管委会主任，山东省东营市委副书记、市长，东营市委书记，西藏自治区政府党组成员、副主席兼交通运输厅厅长，西藏自治区党委常委、常务副主席等职务上的便利，为有关单位和个人，在行政审批、工程承揽、土地出让和职务晋升等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币2.25亿余元。检察机关提请以受贿罪追究姜杰的刑事责任。

被告人姜杰当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，现年58岁的姜杰是山东胶州人，管理学博士，早年曾在青岛、东营工作，官至东营市委书记。2013年6月，姜杰离开家乡山东，赴藏出任西藏自治区政府副主席，两年后兼任交通运输厅厅长；2016年1月，姜杰仕途再进一步，跻身西藏自治区党委常委，后改任宣传部长，直至2017年5月卸任交通运输厅厅长职务。

2021年12月，姜杰转任自治区政协党组成员，并于2022年1月当选西藏自治区政协副主席，任职政协一年半后，去年7月3日官宣落马。