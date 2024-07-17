朱立伦批赖清德在内政和两岸持续斗争制造冲突

台湾在野的国民党主席朱立伦说，美国共和党籍总统候选人特朗普遇刺后，各党派阵营的政治领袖均呼吁内部团结，然而台湾总统赖清德5月上台后在内政和两岸持续斗争，以攻击代替防守，不断制造冲突。

朱立伦星期三（7月17日）在脸书发文说，特朗普上周遭枪击的事件震惊全球，大家对任何形式的暴力行为都完全不能容忍，全世界都在谴责暴力，希望大家能通过最和平、最稳定的方式进行民主选举。

朱立伦说，美国各党派阵营的政治领袖均在此次事件发生后强调必须团结，用和平手段争取民主。“然而在台湾，我们看到赖清德就任这两个月来，对两岸和在野党持续斗争，以攻击代替防守，不断制造冲突。”

他也透露，国民党派出副秘书长江俊霆、副执行长凌涛等五位代表参加美国共和党全国代表大会，借此增进台美关系。下个月，民主党的全国代表大会将在芝加哥举行，届时国民党也会派代表参加。

对于台湾第11届立法院第一会期在星期二（7月16日）落幕，朱立伦说，在立法院长韩国瑜的带领下，国民党党团总召、书记长及所有54位立委在最艰辛的状况下完成了会期，共通过55项法案和议案。

他称，国民党在与民进党协商的过程中遭受各种攻击、抹黑和抹红。国民党希望开放团客到中国大陆旅游，以促进台湾产业，并降低两岸敌对的恶意。

朱立伦指责，民进党以意识形态为主，完全对抗攻击，这对台湾非常不利，必须有所改变。

台湾立法院星期二在蓝白阵营人数优势下，通过解除赴中国大陆旅游的禁团令公决案。民进党表示，遗憾国民党未正视台湾人赴陆旅游的安全问题和风险。