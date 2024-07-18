美国务院为中国暂停与美新一轮军控磋商感到遗憾

美国国务院对中国决定暂停与美国新一轮军控和防扩散磋商表达遗憾，并指此举将破坏战略稳定。

美国国务院发言人米勒当地时间星期三（7月17日）在例行记者会上回应记者提问时说，中方的举动令人遗憾。他们选择效仿俄罗斯，强调双边关系一旦出现其他挑战，将无法继续进行军控接触。

米勒说：“我们认为这种做法破坏了战略稳定，提升军备竞赛的风险。我们努力强化印太地区盟友和伙伴的防卫能力，并将在盟友和伙伴自身安全受到中国威胁的情况下持续这么做。”

米勒说：“依我之见，中国暂停军控和防扩散磋商的决定令人遗憾。他们选择不努力管控战略风险，以及防止高成本的军备竞赛。不过，美国仍将对与中国发展和实施降低风险措施保持开放态度，但这需要中国也愿意管控战略风险。”

中国外交部发言人林剑星期三在例行记者会上应询时说，美方近来无视中方的坚决反对和反复交涉，持续对台军售，采取一系列严重损害中方核心利益，破坏双方政治互信的消极举动，严重破坏双方继续进行军控磋商的政治气氛。

林剑说，中方为此决定暂停与美方商谈举行新一轮军控与防扩散磋商，造成这一局面的责任完全在美方。

中美最近一次军控与防扩散磋商去年11月在华盛顿举行。

美国五角大楼国防安全合作局（DSCA）6月中宣布，美国国务院已批准最新一批对台军售项目，总值约3亿6020万美元（约4亿8273万新元），包括720套弹簧刀-300型杀伤人员和反装甲巡飞导弹系统，以及291套Altius 600M-V攻击型无人机系统，以协助台湾提高应对当前和未来威胁的防御能力。

中国外交部7月12日宣布，制裁六家美国军工企业和五名高管，以反制美国对台军售。