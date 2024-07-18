香港记协新主席被《华尔街日报》解雇

香港记者协会新一任主席郑嘉如被任职的媒体《华尔街日报》解雇。郑嘉如指《华尔街日报》曾施压，要求她不要参选记协主席和辞去当时的理事一职。

综合彭博社、《卫报》、端传媒、美国之音等报道，郑嘉如（Selina Cheng）星期三（7月17日）下午在《华尔街日报》香港办事处所在地中环广场外召开记者会。她说，作为香港记者协会主席召开的第一场新闻发布会，竟然宣布她“因担任一个新闻工会主席而被解雇”，这是实在是“令人震惊”。

郑嘉如是香港资深记者，她2022年起为《华尔街日报》工作，主要报道中国汽车和能源行业。

郑嘉如认为，被《华尔街日报》解雇与她在上个月22日出任香港记协主席有关，并指《华尔街日报》曾向她施压，要求她不要参选记协主席。

郑嘉如说，她当时被《华尔街日报》告知记协主席这个角色，与其在《华尔街日报》的工作不相容。

郑嘉如也透露，早在记协选举前夕，上司除了曾要求她退选，也要求她退出原本记协执委的职位，但都被她拒绝。

郑嘉如还说，公司告诉她，“《华尔街日报》的员工不应被视为在香港这样的地方倡导新闻自由，尽管他们在已经建立新闻自由的西方国家可以这样做”。

郑嘉如在星期三上午被解雇。据报道，《华尔街日报》国际版主编费尔克拉夫（Gordon Fairclough）亲自到香港向郑嘉如传达这一决定。郑嘉如说，费尔克拉夫指她的工作因“架构重组”而被取消。

郑嘉如在星期三的一份声明中称，《华尔街日报》在5月初解雇了香港分社的几名记者，但她仍继续留任，并强调她的报道范围是亚洲目前最受关注的领域之一。据《卫报》了解，《华尔街日报》计划将郑嘉如的职位移出香港。

郑嘉如指正和记协寻求法律意见，并考虑对《华尔街日报》可能违反香港《雇佣条例》、《基本法》27条有关保障港人参与工会的权利，作出申诉。

《华尔街日报》出版商道琼斯公司的发言人，确认在星期三作出上述人事变动，但拒绝对具体个人发表评论。发言人说：“《华尔街日报》一直并继续在香港和世界各地，作一个有力和敢言的新闻自由倡导者。”

根据端传媒，香港记协在6月22日举行执委会换届选举，郑嘉如以100票赞成当选新一届记协主席，在7月1日履新。她自2021年担任记协执委会成员，在2022年起于《华尔街日报》工作，当选主席前曾担任记协的名誉秘书和理事，但《华尔街日报》当时未有干预。此前，郑嘉如也曾在网媒“香港01”等香港本地传媒机构工作。

香港记者协会是香港历史最悠久的记者组织。官网信息显示，该协会多年来贯彻始终，致力维护新闻自由及新闻操守。

另据法新社5月报道，《华尔街日报》总编辑塔克（Emma Tucker）5月2日在一封内部通知中说，“一如我们报道的许多公司一样”，《华尔街日报》会把亚洲运作重心由香港转移至新加坡。

塔克说，该报将在新加坡成立一个新的商业、金融和经济小组，报道中国股市、房地产、电动车等新闻。

据《明报》报道，部分香港记者会调至新加坡或亚洲其他地方，但多名驻港记者和编辑被裁，解雇人数占目前香港驻站规模逾半，此后该报在香港驻站人数只有个位数。

塔克的邮件中未直接提及搬迁总部是否与香港政治环境或相关的国家安全法律有关。但《明报》报道称，多名该报的新闻工作者均指不排除与香港近年事态有关。