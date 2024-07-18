中国科研团队发现新型高温超导体

中国复旦大学的科研团队发现新型高温超导体，证实了镍氧化物的体超导电性。

据澎湃新闻报道，星期三（7月17日）晚，复旦大学物理学系赵俊教授团队的研究成果以“Superconductivity in pressurized trilayer La4Ni3O10-δ single crystals”为题发表于最新一期的《自然》（Nature）。

该团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性 (bulk superconductivity)，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。

超导体，指的是在特定转变温度之下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料，广泛应用于电力传输和储能、医学成像、磁悬浮列车、量子计算等领域，具有重要的科学研究和技术应用价值。多年来，世界各国科学家围绕高温超导现象进行了各种形式的深入研究，但经过近40年的努力，其形成机理仍是未解之谜。

赵俊称，下一步，团队还将继续聚焦高温超导领域重大问题，探究不同体系高温超导体的内在联系和机理，理解和发现更高性能的高温超导体。

综合此前报道，当前超导领域最引人关注的是“室温超导”，即在常温条件下就可以实现超导。去年，美国学者朗加·迪亚斯（Ranga Dias）和韩国量子能源研究中心团队都宣称实现常温超导，一度登上科技新闻头条。但他们的研究成果后来都被证明尚未能实现这一目标。