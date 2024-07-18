世贸组织：中国产业补贴缺乏透明度

世界贸易组织（WTO）称，中国政府对电动车、光伏等产业的补贴“总体缺乏透明度”（overall lack of transparency）。

综合路透社和彭博社报道，世贸组织星期三（7月17日）发布173页的评估报告，称无法清楚了解中国政府对关键工业部门的财政支持情况。

世贸组织指出，作为全球第二大经济体，中国在2021至2024年审查期内对各产业提供了财政支持和其他激励措施，但北京没有提供足够信息，使世贸组织无法清晰了解这些项目。

世贸组织表示，中国没有提供可能产生全球影响的政府支持行业的支出水平信息，如铝、电动车、光伏组件、玻璃、造船、半导体和钢铁。

报告写道：“考虑到中国经济的重要性和政府对个别公司的支持规模，中国的支持措施可能会影响全球市场、下游产业和个别价值链。”报告还写道：“中国政府支持产业的总体透明度不足，可能助长一些人认为某些行业产能过剩的争论。”

今年4月以来，产能过剩成了中国与欧美国家交锋的新领域。美国财政部长耶伦、德国总理朔尔茨等，都在访华时表达了对中国产能过剩的担忧。欧盟对多家中国新能源企业展开反补贴调查，美国启动对中国海运、物流和造船业的301条款调查。

这份报告发布之前，美国和欧盟已针对中国进口商品设置了新的贸易壁垒，称中国的补贴和产能过剩损害了它们的国内产业。加拿大目前也在考虑采取类似措施。