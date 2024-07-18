港消委会就农夫山泉测试样本归类出现落差致歉

香港消费者委员会发声明指出，在与农夫山泉代表会面交流后，就这次测试样本归类出现落差引发误会表示抱歉，并重新调整农夫山泉样本的整体表现评分。

香港消委会星期四（7月18日）在官网发声明说，就《选择》月刊瓶装水测试报告一文，消委会在接获其中一款测试样本农夫山泉的代表律师所发出的信件后，随即进行深入研究及跟进，并与其代表会面交流，当天就该测试样本作出澄清。

声明说，消委会星期三（17日）与农夫山泉的代表会面和作深入交流后，了解到有关产品既不是天然矿泉水，也非纯净水，而是饮用天然水。消委会就此将该样本改列为一独立类别饮用天然水并重新评分。消委会根据欧盟有关饮用水的溴酸盐最大限值为每公升10微克计算，而该样本的检出量（每公升3微克）属饮用水准则值范围内，并远低于上述准则值，可以安全饮用。重新评分后，该样本的整体表现由4.5星调整至5星。

消委会在声明中重申，这次全部30款测试样本的化学安全及微生物测试结果理想，没发现有害物质超出相关准则值，本会不论在月刊文章、新闻稿及其他传讯文件，以至记者会上的发言均清楚指出这次测试的全部样本（包括农夫山泉该样本）均可安心饮用。文章的主旨并非产品有安全问题，而是为各样本的性价比和瓶装水的塑料瓶对环境所构成的影响。

消委会说，该会就这次测试因样本归类出现落差而引起的误会，表示抱歉。

中国饮料巨企农夫山泉星期四在官方微信公众号通报，已收到香港消委会星期四发布的《消委会就农夫山泉测试样本结果的澄清》。测试结果充分显示农夫山泉产品全面符合相关标准，可以安全饮用。农夫山泉将继续为香港市场提供安全、优质的产品和服务。

农夫山泉星期二向香港消委会致律师函要求道歉，指其发表的文章存在三个错误。信函指出香港消委会的文章所发表的文章基于错误的理解和非专业的分析，针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况做出了不客观的评价，给农夫山泉的声誉造成了巨大伤害。