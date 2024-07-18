台陆委会研判中共三中全会将推出重分配强管制政策

中共召开二十届三中全会，台湾陆委会研判，三中全会可能会推出着重分配、强化管制的经济政策。

综合联合新闻网和中时电子报报道，台湾国策研究院星期四（7月18日）上午举行“中共二十届三中全会与惩戒台独新规”座谈会，陆委会主委邱垂正出席并致辞。

邱垂正说，今年下半年，美中都有重要的政治议程。美国将在11月7日举行总统大选，中国大陆则是在这几天召开三中全会，两件事情对未来美中战略格局、印太地区的安全形势以及两岸关系的发展都深具重要性。

邱垂正表示，依照目前公开资料显示，这次全会聚焦研究全面深化改革、推进中国式现代化等议题。

他说：“我们研判中共当局可能将会宣示重分配、强管制、计划经济、社会主义公有制等具有社会主义特色的左倾政策，进一步推动财税改革，落实共同富裕，以因应当前经济不振，外资撤离与人口老化的治理难题”。

邱垂正还称，期待中共当局能够体察中国大陆人民的心声，走向更文明开放更符合人性的发展道路。

为期四天的中共二十届三中全会星期一（7月15日）起在北京召开。1978年十一届三中全会掀开改革开放大幕以来，中共的历次三中全会都聚焦改革和发展，一直都格外受到关注。这次三中全会因为当下中国经济发展陷入困局，尤其受到瞩目。