知情人士：娃哈哈总经理宗馥莉请辞属实

对于网传娃哈哈总经理宗馥莉请辞一事，有知情人士星期四（7月18日）称，情况属实。

综合第一财经和澎湃新闻报道，一则“致娃哈哈集团全体员工的函”在网上流传，署名为宗馥莉。

网传辞职信显示，宗馥莉称近期上城区政府、杭州娃哈哈集团有限公司部分股东就其自董事长宗庆后离世后对娃哈哈集团经营管理的合理性提出质疑，致使宗馥莉无法继续履行管理职责，决定自即日起辞去娃哈哈集团副董事长、总经理职务，不再参与经营管理。

一位接近娃哈哈集团的知情人士18日告诉澎湃新闻记者，情况属实，但事发突然，公司高管此前不知情，目前公司股东、管理层正在进一步协商处理。

另有接近娃哈哈的人士向第一财经记者透露，前段时间，公司高层陆续走了几个。知情人士拒绝透露更多信息。

“企查查”的股权结构图显示，该公司最大股东为杭州市上城区文商旅投资控股集团有限公司，持股46%，宗庆后持股29.4%，杭州娃哈哈集团有限公司基层工会联合委员会（职工持股会）持股24.6%。

中国前首富、娃哈哈集团创始人兼董事长宗庆后今年2月25日因病去世，享年79岁。他的女儿宗馥莉近年来在集团扮演更重要角色。2021年12月9日，宗馥莉出任集团副董事长兼总经理。

由于品牌形象老化、产品创新不足、市场竞争激烈，娃哈哈的业绩在过了2013年的巅峰后开始走下坡。集团之后也在童装、房地产、白酒、智能机器人等领域尝试多元化，但都没有复制在饮料业的成功。