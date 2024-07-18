涉贿赂郑文灿 台塑前高层交保再被撤

涉嫌贿赂民进党籍桃园市前市长郑文灿的台塑前高层杨兆麟交保再被撤，预计星期四（7月18日）下午第四次上羁押庭。

综合台湾《自由时报》《镜周刊》报道，台塑集团总管理处前总经理杨兆麟因90岁高龄，日前以1000万元（新台币，下同，约41万新元）交保候审，但桃园检方提出抗告。台湾高等法院上星期四（7月11日）撤销原本的1000万元交保裁定，发回桃园地院更裁。

桃园地方法院上星期五（12日）上午召开羁押庭，经两小时审理后，裁定维持1000万元交保，免予羁押。

检方第三度抗告成功。台高院星期三（17日）认为，桃园地院未说清楚为何杨没有勾串的疑虑，且辩护律师一并受到附加的强制命令也不妥当，裁定撤销发回桃园地院，进入更三裁。桃园地院表示，星期三晚完成分案，法官阅卷后决定星期四下午2时第四度开羁押庭。

郑文灿卷入的收贿贪污案件关键，是桃园“华亚科技园区”外一块9.5公顷农地的地主组成重划会，向桃园市府申请自办重划（重新丈量规划土地使用），主导重划会的台塑集团前高层杨姓总经理及其他地主共筹出近千万元，透过重划会与时任桃园市长郑文灿熟悉的廖姓人士交付现金。杨、廖两人被检察官声押禁见获准，杨因年事已高，申请具保获准。