中纪委：严肃查处“一把手”和领导班子成员违纪违法案件

中共中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组组长樊大志撰文指出，驻中国证监会纪检监察组持续深化证券发行审核领域腐败问题专项治理，集中查处一批腐败典型案件，并称严肃查处“一把手”和领导班子成员违纪违法案件。

据中央纪委国家监委网站星期四（7月18日）消息，樊大志发表题为《忠诚履行派驻监督职责使命》的文章称，紧紧围绕中共中央关于建设金融强国的目标要求，持续强化政治监督。

文章称，政治监督是实现中共的政治路线的重要保障，是督促中共坚持党中央集中统一领导的有力举措。要在提升政治监督具体化、精准化、常态化上下功夫，把贯彻落实中共总书记习近平重要讲话、重要指示批示作为政治监督的重中之重，坚持中共中央决策部署到哪里监督就跟进到哪里，通过“一事一专班、一月一主题”监督机制，紧盯权力和责任，对中央金融工作会议精神等贯彻落实及时跟进监督，督促证监会系统切实履行好强监管、防风险、促高质量发展职责。

文章要求，紧紧围绕中共中央关于反腐败斗争总体形势任务的重大判断，聚焦铲除腐败滋生的土壤和条件深化反腐败斗争。“反对腐败是我们党一贯坚持的鲜明政治立场，是必须长期抓好的重大政治任务。”

文章强调，驻中国证监会纪检监察组持续深化证券发行审核领域腐败问题专项治理，集中查处一批腐败典型案件。要继续保持案件查办高压态势，持续紧盯弃守监管职责、危害重大改革推进、权力与资本相互勾连、风险与腐败相互交织问题，严肃查处“一把手”和领导班子成员违纪违法案件。

同时，有针对性推动以案促改、以案促治，督促深入挖掘监管履职、行业生态、制度机制等方面深层次问题，持续完善严监严管制度机制。推动加大对资本市场行贿行为的综合惩戒力度，发挥好监管惩戒机制作用，真正让行贿者付出应有代价，着力净化政治生态和市场生态。

文章也提到，督促严格落实“过紧日子”要求，严控不必要开支和浪费，从作风建设入手，释放一严到底的强烈信号。要坚决纠治形式主义、官僚主义，紧盯群众身边的不正之风和腐败问题强化执行力建设，服务好实体经济，提升广大投资者特别是中小投资者诉求解决和困难救济的获得感。