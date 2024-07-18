台外交部：台湾通过向美军购强化自我防卫能力

美国共和党籍总统候选人特朗普日前提出要台湾交付防卫费用，台湾外交部北美司副司长焦国佑星期四（7月18日）回应说，外交部一贯立场不评论美国大选候选人发言，并强调台湾一直通过向美军购加强自我防卫的能力。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，焦国佑说，台美共享民主、自由、人权的普世价值，双方在产业、经贸关系上互惠、互补、互利，因此台湾长久以来在美国享有跨党派、跨政府的支持。

他指出，过去不论是民主党或共和党政府都确实地依据《台湾关系法》及“六项保证”履行对台安全承诺，台湾也一直透过对美军购来加强自我防卫能力。

焦国佑补充说，美国近年来持续联合理念相近国家将台海和平稳定形塑成不仅是台美共识，也是区域共识，更是国际共识。未来台方将持续与美方及理念相近国家共同努力，加强台湾国防能力，共同维护台海和平稳定。

特朗普今年6月25日接受彭博商业周刊专访时说，他非常了解台湾人，也非常尊重他们。他们确实拿走了美国100%的芯片生意。“我认为台湾应该向我们支付防卫费用”。此报道星期二（7月16日）刊发。

据路透社报道，奥布莱恩星期三（17日）在密尔沃基美国共和党全代会场边间隙举行的彭博圆桌会上说，面对中国大陆的潜在侵犯，台湾需要显著提高国防开支。

奥布莱恩相信，特朗普上述言论指的是，台湾要为自身防卫付出更多。奥布莱恩建议，台湾考虑将国防开支提升到至少本地生产总值（GDP）的5%，以跟上中国大陆的发展步伐。