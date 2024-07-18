数据：大陆买家在香港购房的成交额创下29年新高

数据显示，上半年中国大陆买家在香港购房成交额创29年来新高。

澎湃新闻星期三（7月17日）报道，中原地产最新公布的数据显示，香港特区政府全面撤辣后，香港楼市交投量不断上升，同时吸引不少大陆买家。在大陆客积极入市带动下，今年上半年香港累计录得6117宗“普通话拼音”买家买卖登记，较去年同期3667宗上涨近七成，涉及总金额705.4亿港元（121.08亿新元），按年升42%，无论成交量还是成交金额均创下1995年有纪录以来新高。

数据也显示，目前香港楼市“普通话拼音”买家比例，升至25%的历史最高点。

澎湃新闻引述中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，选择在香港置业的原因是多方面的，包括移民定居、投资机会及教育资源等，加上香港宣布全面撤辣，包括大陆客在内的非本地买家无须再支付最多30%辣税，置业成本大大降低。

他进一步说，香港楼价较高位时已累计跌逾25%，息口见顶，吸引非本地客趁低入市，尤其撤辣后不少已取得香港永久居民身份的“新香港人”，及大陆客赴港扫货，因此近期“普遍话拼音”买家涌现。

对于后市预判，陈永杰认为，随着租金回报近年来上升，预料将吸引更多大陆资金赴港置业。

今年2月28日，香港财政司司长陈茂波发表2024至2025财政年度《财政预算案》，宣布撤销俗称“辣招”的住宅物业需求管理措施。也就是说，所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。

另据财新网报道，对于香港下半年的楼价走势，市场机构普遍持相对悲观态度。房地产服务和投资管理公司仲量联行上星期三（7月10日）发布报告称，今年前五个月香港二手私人住宅楼价指数累计下跌1.7%，由于新盘继续降价，该行预计下半年香港的楼价将再跌7%至8%，2024年全年下跌约10%。