中国商务部：一视同仁支持内外资参与大规模设备更新

在中国经济放缓之际，中国商务部召开解读外资企业圆桌会，强调一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新和消费品以旧换新，以及相关政府采购和项目投资等。

据中国商务部官网，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激，在星期三（7月17日）主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会。

雅保、伯乐生命医学、埃尼、福特、通用电气医疗、飞利浦、西门子医疗等外资企业代表和中国美国商会、中国欧盟商会、中国韩国商会、中国日本商会等在华外国商协会代表参会并发言。

凌激在会上说，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是中共中央着眼高质量发展大局作出的重大决策部署，将有力扩大内需、促进投资、升级消费，并为包括外资企业在内的各类企业提供巨大市场空间。

凌激强调，中国将坚定不移推进高水平开放，优化营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新和消费品以旧换新，以及相关政府采购和项目投资等。他表示，希望外资企业把握机遇，深耕中国市场，加大在华投入。

中国国家主席习近平今年2月下旬鼓励汽车等传统消费品以旧换新后，总理李强隔月下旬召开会议，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。据中国国家发改委评估，以旧换新政策将撬动每年5万亿元人民币（9234亿新元）以上的市场规模。