中国科技部设新质生产力促进中心

中国科学技术部设立了新质生产力促进中心。外界对此解读，这预示着中国将更加注重新质生产力的培育与发展。

中国科技部官网资料显示，旗下直属事业单位出现三个机构，即科学技术部新质生产力促进中心、科学技术部新技术中心，以及科学技术部国际科技合作中心。

安徽创新发展研究院旗下的《决策》杂志星期二（7月16日）报道，科技部官网发布了最新组织架构，科学技术部直属事业单位进行了重要调整。在相应调整中，重组新设立了上述三个重要机构。这一系列变动无疑透露出中国科技发展战略的新动向和未来重点方向。

报道认为，新质生产力促进中心的成立，意味着科技部将在新兴产业、高新技术领域加大支持力度，推动创新驱动发展战略的深入实施。

报道称，科技部新增这三个直属事业单位，不仅体现了中国在科技发展方面的新布局和新战略，也透露出未来中国将更加注重新质生产力的培育、新技术的研发与应用以及国际科技合作的拓展。这些变动无疑将为中国科技事业的蓬勃发展注入新的活力与动力。

《北京青年报》旗下的“政知见”微信公众号报道上述新闻时称，在新一轮科技革命浪潮中，人工智能、量子科技、生物技术、新能源、新材料等前沿技术的迅猛发展，正以前所未有的方式重塑生产方式、产品形态和服务模式，催生出全新的生产力质态。

“政知见”续称，要想掌握发展的主动权，必须走好科技创新的“先手棋”，以科技创新为动力引擎、当开路先锋，加快培育新质生产力。