加拿大外长乔利今起访华三天

在中加关系未见缓解之际，加拿大外交部长乔利今天起应邀访华三天。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人林剑星期四（7月18日）宣布，应中共政治局委员、中国外交部长王毅邀请，加拿大外长乔利将于7月18日至20日赴华访问。

林剑在当天的例行记者会上应询时说，加拿大外长乔利访华期间，双方将就中加关系和共同关心的问题深入沟通，推动两国关系的改善和发展。

王毅和乔利曾在今年初通话，王毅当时说，中加关系这几年陷入低谷的根本原因是加方对华认知出现严重偏差。

王毅表示，中加两国之间没有历史纠葛，也不存在现实利益冲突，拥有很多共同利益和互补优势。他就中加改善关系提出三点意见，希望对方要争取认知，能客观、理性、正确解读中国的内外政策；双方应相互尊重、平等对话、加强沟通，不让分歧主导双边关系；双方应共同抵制经济问题政治化、泛安全化，为企业发展营造公平、公正、非歧视环境。

加拿大日前指中国警方在加国境内设立“海外警务站”进行秘密行动，并称已对此做了详细调查，将与七国集团（G7）盟友分享调查结果。中国驻加使馆则否认有这样的“海外警务站”。

加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）上周说，她将与商业和劳工组织举行会谈，讨论针对中国制造的汽车设置贸易壁垒的问题，并暗示对华贸易壁垒可能不限于汽车领域。