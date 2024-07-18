国民党智库8月起再裁员

有报道指台湾在野的国民党8月起再裁员，国民党发言人杨智伃星期三（7月17日）回应，为因应政治新局，以及推动组织创新转型运作新模式，“国政基金会”今年5月启动改革再造，让组织运作更有效率。

综合网媒“今日新闻”和新头壳新闻等报道，有媒体报道，国民党今年5月因经费不足，大幅精简旗下智库“国政基金会”人员达三分之二，星期三传出8月起将再裁员，各领域小组研究员将缩编仅剩一人，国民党智库未来运作将采取外包模式，挑选重要社会议题与友蓝学者合作研究。

国民党发言人杨智伃星期三晚间回应时说，为因应政治新局，以及推动组织创新转型运作新模式，基金会今年5月开始启动改革再造，并配合立法院八大委员会，以及结合外部相关领域的专家学者，针对民众关心的中长期议题与即时性议题等，以专案方式提出修立法建议或未来改革方向供外界参考，同时兼顾组织精简和弹性化的需求，让组织运作更有效率。

杨智伃强调，改革案经基金会董事会决议通过，全程依《劳基法》与智库同仁进行协商分阶段完成；并广邀各领域学者专家加入基金会协同运作，目前基金会的会务转型顺利运作正常。

国民党主席朱立伦今年4月证实，蓝营因为经费不足，将精简智库“国政基金会”三分之二人手。