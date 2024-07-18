普华永道据报将大幅削减中国合作伙伴的薪酬

会计师事务所普华永道据报已要求其中国合作伙伴减薪最多50%。

路透社星期四（7月18日）引述知情人士说，普华永道为了进一步削减成本，已要求其中国合作伙伴接受年收入，当中包括基本工资和奖金减半的条件，而其他合作伙伴的薪酬将减少约20%至40%。

一名知情人士说，普华永道本月早些时候开始向其中国业务合作伙伴通报减薪事宜，最快将在下个月生效。

知情人士称，普华永道中国高级合伙人的年收入为500万元（人民币，下同，92万3383新元）或以上，而中级合伙人的薪酬为200至300万元。初级合伙人的平均起薪则约为150万元。

今年3月，中国证券监督管理委员会已查明中国房地产巨头恒大披露的2019年、2020年年报，共虚增收入5641亿元。普华永道作为审计方，未对该涉造假年报提出质疑，而是出具了无保留意见的审计报告，外界关注其应承担的责任。

彭博社5月报道，中国财政部可能会对普华永道处以10亿元的罚款，并暂停普华永道在中国的部分业务。消息人士告诉路透社，罚款仍在最后敲定中，不可能在本月公布。

普华永道卷入恒大财务造假风波后，在中国大量流失企业客户，收入前景受到冲击。

彭博社7月10日引述知情人士称，普华永道已开始在中国大规模裁员，至少100名北京、上海等地员工将被解雇，有团队一半以上的人被裁。整体裁员人数尚不清楚。