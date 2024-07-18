三人递补为中共中央委员 候补委员排第二丁兴农未被递补

三名中共中央候补委员丁向群、于立军、于吉红被递补为中央委员。三人在中央候补委员中分别排名第一、第三和第四，排名第二的丁兴农则未被递补。

据星期四（7月18日）发布的三中全会公报，全会按照党章规定，决定递补中央委员会候补委员丁向群、于立军、于吉红为中央委员会委员。

中国共产党第二十届中央委员会候补委员名单有171人，按得票多少为序排列。得票相等的，按姓氏笔画为序排列。前四名分别为丁向群、丁兴农、于立军、于吉红。

根据《中国共产党章程》，中央委员会委员出缺，由中央委员会候补委员按照得票多少依次递补。

综合财新网和《明报》报道，丁兴农是一名中将，今年61岁，曾任原总装备部政治部干部部副部长、原总装备部工程设计研究总院政委、江阴远洋航天测量基地政委、中国卫星海上测控部党委书记。

丁兴农2012年任原总装备部政治部主任，后任解放军某部政委等职，是十九届中央纪委委员、二十届中央候补委员。

在这之前，也曾出现排名靠前的中央候补委员未被递补为中央委员的情况。2022年10月，中共十九届七中全会决定，在十九届中央候补委员中排名第一、二、四的马国强、王宁、王伟中，递补为中央委员。排名在王宁、王伟中之间的十九届中央候补委员王永康，则未递补为中央委员。

2017年10月，中共十八届七中全会上，也有几名排名靠前的中央候补委员未被递补为中央委员，包括刘学普、竺延风、郑群良、赵金。