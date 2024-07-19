中国国防部批日《防卫白皮书》拿中国说事

中国国防部批评日本新版《防卫白皮书》拿中国说事，为强军扩武制造借口，向日本提出严正交涉。

中国国防部星期四（7月18日）在官网以答记者问的形式说：“日本新版《防卫白皮书》充满了陈词滥调，无非是拿中国说事，欺骗日本民众，误导国际社会，为其强军扩武制造借口。我们对此强烈不满、坚决反对，已向日方提出严正交涉。”

日本2024年版防卫白皮书增加了关于中国军事活动范围的声明，这是去年没有的。

白皮书称，中国军队正在日本周边增加活动，活动范围延伸至连接日本伊豆群岛和关岛的第二岛链。白皮书也指中国和俄罗斯军队多次在日本周围进行联合飞行和航行，“明显是为了针对日本进行示威，从国家安全角度来看须予以严重关切”。

白皮书说，中国军事活动向太平洋一侧扩展导致紧张局势升级，并指中国军队正在形成不断部署包围台湾的态势，以及加紧操练“对台东西夹击和防止第三国干预”的训练。

中国国防部发言人张晓刚回应时强调，中国依据国际法、相关国内法开展正常的海空活动正当合理、无可非议。“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土。台湾是中国的台湾，台湾问题不容外部势力干涉。”

张晓刚也说，中俄防务合作建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，光明正大、坦坦荡荡，有利于维护国际地区和平稳定、捍卫国际公平正义。

张晓刚强调，中国始终是世界的和平力量、稳定力量、进步力量。中国从不挑战谁但也不惧任何挑战，发展军力完全是为了维护国家主权、安全和发展利益，为了维护世界和地区和平稳定。