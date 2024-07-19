彭博专栏作家反驳特朗普言论 强调台湾非竞争对手

美国前总统特朗普日前称台湾夺走了美国100%的晶片业务，台湾应向美国支付保护费。对此，彭博观点专栏作家高灿鸣撰文直言，特朗普的说法并不正确。

高灿鸣（Tim Culpan）在星期四（7月18日）刊发的彭博观点（Bloomberg Opinion）中表示，特朗普所谓台湾淘空美国半导体产业的说法是一种误解，恐对美台产业关系造成冲击，帮助正致力强化科技业的中国大陆。

美国共和党总统候选人的特朗普6月25日接受《彭博商业周刊》采访时认为，要保卫9500英里（1万5289公里）以外的台湾有实际的困难。他并称台湾夺走了美国100%的晶片业务，故台湾应向美国支付保护费。上述采访星期二（16日）刊发。

高灿鸣指出，这并非特朗普第一次对台湾晶片业发表类似言论，却是在美中两大强权的军事、贸易与科技竞争加剧之际首次提起。“台湾在全球半导体的市占率不到四分之一，落后美国，但在制造先进晶片方面高占逾90%。”

高灿鸣在文中提到美国外交政策与台湾科技崛起的关联，以及台湾企业如何成就美国半导体巨头。

过去20年，当美国企业在发展技术、扩张产能方面停滞不前，台湾企业投入资金研发新制程，斥资超过2500亿美元（3360亿新元）设厂以大量生产美国设计的晶片。

高灿鸣说，如果认为台美经济并非互惠关系，恐破坏世界上最重要产业关系之一，进而让中国大陆有机可乘。

他最后强调：“无论谁入主白宫，这人都得明白台湾并非竞争对手，而是协助美国科技维持领先地位的最大支持者之一。”