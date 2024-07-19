中国对三家欧洲企业进行猪肉反倾销案抽样调查

中国商务部公告，将对三家欧洲企业进行猪肉反倾销案抽样调查。

中国商务部贸易救济调查局星期四（7月18日）在商务部官网公告，选定丹麦皇冠（Danish Crown A/S）、荷兰维扬（VION Boxtel B.V.）和西班牙LITERA MEAT为倾销及损害调查抽样公司。

根据公告，鉴于相关出口商和国内生产者数量众多，全面调查将给调查机关带来过重负担并妨碍调查及时完成，调查机关因此根据相关规定，决定采用抽样方法进行调查。

中国商务部还选择2023年中国生猪屠宰量前20家企业作为抽样企业作为损害调查抽样企业。

在欧盟6月12日宣布对进口自中国的电动汽车加征最高37.6%的临时惩罚性关税后，中国商务部6月17日宣布，从即日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

商务部当时的公告指出，被调查产品将集中在供人类食用的新鲜、冷、冷冻、干、熏猪肉以及食用杂碎；猪肠、膀胱及胃等。上述调查通常应在2025年6月17日前结束，在特殊情况下，可延长六个月。

另据路透社报道，世界最大猪肉出口商之一的丹麦皇冠星期四在电邮声明中说，他们致力于接受抽样调查。丹麦皇冠已登记参与调查，并向调查机关提交所有相关资料。

荷兰维扬和西班牙LITERA MEAT未立即回复置评请求，不过西班牙猪肉生产加工联盟（Interporc）则重申，将全面配合调查。

根据中国海关数据，2023年中国进口了价值60亿美元（约81亿新元）的猪肉（包括内脏），其中一半以上来自欧盟。西班牙是中国最大的欧盟猪肉供应国，其次是荷兰、丹麦和法国。

报道称，中国商务部上述抽样调查似乎主要针对西班牙、荷兰和丹麦，分析认为，这三个国家被视为支持对进口的中国电动汽车加征关税。

路透社引述消息人士星期三（17日）报道，欧盟各国政府在一项不具约束力但有影响力的投票中，对中国电动汽车征收关税益处表达分歧意见。