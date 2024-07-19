中共中央：进一步全面深化改革决定提300多项改革举措

中共中央星期五（7月19日）介绍，关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定提出300多项重要改革举措，并形容这份文件为中共历史上又一重要纲领性文献。

中共中央政策研究室副主任唐方裕在围绕三中全会的新闻发布会上说：“全会《决定》的起草，是在党中央领导下进行的。习近平总书记亲自担任文件起草组组长，全程擘画、组织调研、精心指导、把脉定向，发挥了决定性作用。”

唐方裕介绍，文件起草组注重全面总结经验，突出改革重点、彰显改革成色，坚持人民至上、把牢价值取向，抓好系统集成、加强整体谋划，开展了扎扎实实的课题研究、调研访谈、专题论证，通过多种方式、多种渠道发扬民主、集思广益，有效集中了党内外智慧，广泛凝聚了改革共识。

唐方裕说：“《决定》起草的过程，是谋划改革、推动改革的过程，也是鼓舞人心、昂扬斗志的过程。”

《决定》共15个部分、60条，分三大板块。唐方裕介绍，第一板块是总论，主要阐述进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体要求。第二板块是分论，以经济体制改革为牵引，全面部署各领域各方面的改革。第三板块主要讲加强中共对改革的领导、深化中共的建设制度改革。

唐方裕说，《决定》共提出300多项重要改革举措，都是涉及体制、机制、制度层面的内容，其中有的是对过去改革举措的完善和提升，有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。

他也说，全会召开期间，与会者对《决定》稿讨论热烈，给予高度评价。“普遍认为，《决定》既是党的十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇，也是新征程推进中国式现代化的时代新篇，是我们党历史上又一重要纲领性文献。”

星期四（18日）闭幕的三中全会对进一步全面深化改革做出部署，强调要在中国构建高水平社会主义市场经济体制，更好发挥市场机制作用，实现资源配置效率最优化等，以推进中国式现代化。全会也提出，在2029年完成本届三中全会提出的改革任务。