港律政司长：粤港澳律师法律实务培训有助大湾区法治建设

香港律政司司长林定国说，粤港澳律师法律实务培训未来可探讨以更多不同形式进行，将有助大湾区法治建设。

据香港政府新闻公报，林定国星期五（7月19日）在广州出席粤港澳大湾区律师法律实务培训开班仪式致辞时，作出以上表述。

林定国说，香港律政司今年4月发布《粤港澳大湾区法治建设行动纲领》，阐述就大湾区法治建设工作的基本方针、发展路向和具体政策措施。律政司积极壮大粤港澳大湾区律师人才队伍，打造大湾区法律服务品牌，具体措施包括配合粤港澳大湾区律师执业考试的工作，和配合大陆相关部委为大湾区律师提供法律实务培训。

他介绍，大湾区考试自2021年起已举办四届，目前已有超过470名港澳法律执业者取得粤港澳大湾区律师执业证，可在大湾区大陆九市办理适用大陆法律的部分民商事法律事务。随着大湾区深度融合发展，律政司和大陆相关部委也积极探索扩大取得大陆律师执业资质的大湾区律师的业务范围，大湾区律师对法律实务培训的需求显而易见。

林定国说，随着去年与冠病疫情相关的出入境限制解除，香港与大陆全面通关后，律政司和大陆相关部委马上推进举办首次法律实务培训工作。经过多个月的努力，首次大湾区律师法律实务培训星期五（19日）正式开班。

他指出，这次培训课程的内容全面和及时，师资优良和广泛。这两天的密集式培训，既有大湾区政策解读、涉港澳民商事桉件裁判思维等比较理论性、政策性的面向，也有民商事诉讼、仲裁、调解、公司法、证据以及诉讼服务的实务讲解。讲者包括来自最高人民法院、司法部、全国人大常委会法工委、全国律协，还有不同仲裁机构、商事调解机构的专家和律师。

林定国相信，当天的首次粤港澳大湾区律师法律实务培训是一个很好的开始。随着大湾区考试接续举办，大湾区法律人才队伍持续壮大，港府乐意继续与大陆相关部委保持紧密联系，总结经验，探讨未来举办更多不同形式的培训，助力大湾区法治建设。