香港机管局：受影响航司须改用人手办理登记手续

微软系统疑似发生故障后，香港机场管理局说，航班运作暂时没有受到影响，但香港国际机场受影响航空公司须改用人手办理登记手续。

综合香港《星岛日报》《明报》和香港01星期五（7月19日）报道，香港机管局说，由于微软系统出现故障，全球各地应用该系统的相关航空公司服务受到影响；香港国际机场受影响航空公司须改用人手办理登记手续。

香港机管局称，航班运作暂时未受影响，机场已启动紧急应变机制，跟进情况。机管局也呼吁旅客预留充足时间前往机场办理登记手续，并留意最新公布。

国泰航空则说，由于出现无法预期的技术问题，香港国际机场的自助办理登机手续设施目前未能使用，呼吁旅客前往机场前透过网站或流动应用程式网上办理登机手续，并且获取手机登机证。

国泰航空也强烈建议有寄舱行李的旅客，在航班出发前至少三小时抵达机场，以便有足够时间办理登机手续。

另一家航空公司香港快运说，受微软全球服务中断影响，香港国际机场的自助办理登机手续设施及快运的机场柜位登机系统受影响，目前现正为旅客人手办理登机手续。

香港快运也说，服务供应商、全球电商系统Navitaire出现故障，全球多家航空公司包括香港快运的网站、手机应用程式及微信小程序中部分功能也受到影响。