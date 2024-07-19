台塑前高管杨兆麟改1500万新台币交保免羁押

台塑集团前高管杨兆麟涉嫌向桃园市前市长郑文灿行贿，被裁定以1500万元（新台币，下同，约62万新元）交保免予羁押。

综合台湾《自由时报》和TVBS新闻网报道，台塑集团总管理处前总经理杨兆麟涉嫌于桃园“华亚科技园区”主导自办市地重划案中行贿，桃园地方法院星期四（7月18日）下午召开第四次羁押庭，法官裁定他加保500万元，共以1500万元交保，须一并交付护照与台湾居民往返大陆通行证（台胞证）正本。检方仍在研议是否再抗告。

法官认为，杨兆麟涉犯不违背职务行贿、诈欺取财等罪的嫌疑重大，且他供述与同案被告仍有出入，另有部分资料未经查扣，确实有勾串灭证之虞。杨兆麟在台塑集团地位甚高、具相当的人脉与经济能力、有友人居住于美国华盛顿地区，有逃亡之虞；但考量他年近90岁，健康情况不佳，且有持续就医需求，审酌比例原则后，认为他若提出相当金额的保证金，佐以其他处分，足以做为替代羁押的手段。

杨兆麟在首次被检方声请羁押时获准以1000万元交保候审，但桃园检方提出抗告，台湾高等法院上周撤销原本交保裁定，发回桃园地院更裁。桃园地院同一个星期召开羁押庭，经审理后裁定维持相同金额交保，免予羁押。

检方第三度抗告成功。台高院本周再撤销原本交保裁定发回桃园地院更裁。桃园地院决定星期四第四度开羁押庭。