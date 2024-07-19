习近平：改革要重视谋划更要抓好落实

中共总书记习近平说，改革要重视谋划，更要抓好落实，要察实情、出实招、求实效，切忌搞徒有其表的形象工程、劳民伤财的政绩工程。

据新华社星期五（7月19日）报道，中共中央5月20日在中南海召开党外人士座谈会，习近平在会上发表讲话时，作出上述表述。

习近平说，进一步全面深化改革要直面问题。强化问题意识，突出问题导向，围绕发展所需，顺应民心所向，着力解决制约高质量发展的堵点问题、影响社会公平正义的热点问题、民生方面的难点问题、党的建设的突出问题、各领域的风险问题，增强改革的针对性、实效性。

他要求坚持标本兼治、重在治本，既要继续在全面上下功夫，使改革举措全面覆盖推进中国式现代化需要解决的突出问题；又要持续在深化上用实劲，突出经济体制这个重点，着力破除深层次体制机制障碍和结构性矛盾。

习近平指出，进一步全面深化改革必须增进共识，大兴调查研究，走好群众路线，问需、问计于民，尊重基层和群众首创精神，注重从老百姓急难愁盼中找准改革发力点和突破口，增强群众获得感、认同度。

习近平提到，谋划和推进改革，必须坚持系统观念、全局观念，强化战略思维、辩证思维，分轻重缓急，更加注重系统集成。要加强改革举措协调配套，推动各领域各方面改革举措同向发力，增强整体效能。相关地方、相关部门、相关领域要形成推进改革的合力，坚决防止和克服各行其是、相互掣肘。

习近平强调，改革要重视谋划，更要抓好落实。要“察实情、出实招、求实效”，坚决防止和克服形式主义，切忌搞徒有其表的形象工程、劳民伤财的政绩工程；制定好实施方案，做到精准施策、适时适度，尽力而为、量力而行，切忌脱离实际。坚持稳中求进工作总基调，注重先立后破，不能未立先破。