中共中央就阮富仲逝世向越共中央致唁电

中共中央就越共中央总书记阮富仲逝世致唁电，表示中共和中国人民失去了一位好同志、好兄弟、好朋友。

据新华社报道，中共中央委员会星期五（7月19日）向越共中央委员会致唁电，沉痛悼念阮富仲。

唁电说，阮富仲不幸与世长辞，中共和中国人民失去了一位好同志、好兄弟、好朋友。中共中央谨以无比沉痛的心情向越共中央、越南政府和越南人民，致以最深切的哀悼和最诚挚的慰问。

唁电形容阮富仲是坚定的马克思主义者，是越南共产党和越南人民的伟大领导者，他把毕生精力献给越南党和国家各项事业，为越南革新开放和社会主义建设事业，为世界社会主义运动发展作出杰出贡献。

唁电说，阮富仲是中共和中国人民的“亲密同志”和“真诚朋友”，继承和发展中越两党两国“同志加兄弟”的传统友谊，同中国共产党和中国领导人结下深厚友谊。

唁电还提到，阮富仲和中共总书记习近平一道将中越关系提升为具有战略意义的命运共同体，有力推动中越全面战略合作伙伴关系不断向前发展。

唁电强调，中国始终把越南视为周边外交的优先方向，愿同越方一道，不断巩固政治互信，加强团结合作，推动中越命运共同体建设走深走实，造福两国人民，为地区和世界和平与发展作出贡献。

唁电还表示，相信越南党和越南人民将化悲痛为力量，继承阮富仲的遗志，团结奋斗，在革新开放事业和社会主义建设事业中取得新的更大成就。